تأجيل زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى المملكة

أعلن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، تأجيل زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى المملكة إلى ما بعد خروج خادم الحرمين الشريفين من المستشفى.

وقال الوزير، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تقدر المملكة اختيار رئيس الوزراء العراقي زيارتها كأول دولة بعد توليه منصبه، واحتفاء بهذه الزيارة البالغة الأهمية ورغبة في توفير كل سبل النجاح لها، آثرت قيادتنا الرشيدة، بالتنسيق مع أشقائنا في العراق، تأجيل الزيارة إلى ما بعد خروج مولاي خادم الحرمين الشريفين من المستشفى».

وكان الديوان الملكي قد أعلن، الإثنين، دخول الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض؛ لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة.

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وكان من المقرر أن يصل الكاظمي المملكة، اليوم، في أول زيارة خارجية له بعد تشكيل الحكومة، ضمن جولة إقليمية دولية، كانت الحكومة العراقية أعلنت عنها، وتشمل السعودية والولايات المتحدة وإيران.

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