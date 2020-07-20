مواقع التواصل تلهج بالدعاء لخادم الحرمين تفاعلاً مع إجرائه فحوصات طبية

لم يكد بيان الديوان الملكي الصادر، صباح اليوم الإثنين، بشأن دخول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض؛ لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة، يُنشر إلا وضجَّت مواقع التواصل الاجتماعي بعبارات الدعاء والتعبير عن مكنون الشعب الوفي إزاء قيادته.

وعبر حساباتهم الشخصية، بمواقع التواصل الاجتماعي، أبدى المغردون مشاعرهم على طريقتهم الخاصة، داعين للملك بالشفاء العاجل، مدشنين هاشتاقين أحدهما بعنوان « #خادم الحرمين الشريفين»، والآخر بعنوان «#سلامات ياابوفهد»، وانطلقت الكتابات العفوية التي تعكس صياغتها حبًّا فياضًا نابعًا من القلب، عبر رصيد وافر من المشاعر المتدفقة بين الشعب وقيادته، ليتجاوز عدد التغريدات 250 ألف تغريدة في ساعتين فقط عبر موقع «تويتر» وحده، فضلًا عن غيره من مواقع التواصل الاجتماعي.

فغرَّد «إبراهيم بوقرصين» بدعاء يقول فيه: «اللهمَّ احفظه بحفظك اللهم أنت الشافي المعافي اشف خادم الحرمين ملكنا سلمان بن عبدالعزيز وألبسه ثوب الصحة والعافية». وبدعاء مماثل دعا «يحيى محمد العسكر» كاتبًا: «اللهمَّ ربَّ الناس أذهِب البأس عن والدنا وقائدنا خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه، اللهم اشفه أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقمًا».

وكتبت المواطنة «إيمان باحيدة»، تقول: «جعلنا كلنا فداك ألف لا بأس وما قدامك إلا العافية يا ملكنا وقائدنا وأبونا الغالي الله يحفظك بحفظه». فيما نشر «أبو فيصل» عبر «تويتر»، دعاءً يقول فيه: «اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ على سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بالشفاء العاجل، اللهم ألبسه ثوب الصحّة والعافية عاجلًا غير آجل ربنا إنَّك أرحم الراحمين، اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهمّ آمين».

Advertisements

وأعلن الديوان الملكي دخول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- هذا اليوم الإثنين الـ29 من ذي القعدة 1441هـ الموافق 20 يوليو 2020م مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات؛ جراء وجود التهاب في المرارة.

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وألبسه ثوب الصحة والعافية.

اقرأ أيضًا:

الملك سلمان يدخل المستشفى لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة