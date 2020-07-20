

برلين 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واس

سجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 249 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفاد معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 201.823 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9.086 حالة وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 187.800 حالة .

// انتهى //

10:30ت م

0030



برلين 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واسسجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 249 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، وحالتي وفاة .وأفاد معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 201.823 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9.086 حالة وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 187.800 حالة .// انتهى //10:30ت م0030

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 249 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.