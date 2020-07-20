وزير الصحة ينعى مُسعف الهلال هاني العيسى: عُرف بإخلاصه وتفانيه

2020-07-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

نعى وزير الصحة توفيق الربيعة، اليوم الاثنين، المُسعف هاني يوسف عيسى، الذي استُشهد أمس بالمدينة المنوّرة نتيجة حادث دهس أثناء مباشرته حالة إسعافية بالميدان.

وقال وزير الصحة، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: أسأل الله المغفرة والرحمة للزميل هاني يوسف عيسى.. فقد عُرف بإخلاصه وتفانيه في عمله.

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وكانت هيئة الهلال الأحمر السعودي قد نعت وفاة المُسعف هاني يوسف عيسى، الذي استشهد نتيجة حادث دهس أثناء مباشرته حالة إسعافية بالميدان بالمدينة المنورة، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة المدينة المنوّرة خالد بن مساعد السهلي؛ أثناء مباشرة الفرق الإسعافية حادث انقلاب بطريق الهجرة تَعَرّض أحد الزملاء لحادث دهس، وتم نقله مباشرة للمستشفى حيث كانت حالة الزميل خطيرة.

وأضاف: بعد محاولات إنعاش الزميل، تم إعلان انتقاله إلى رحمة الله تعالى بعد ربع ساعة من وصوله للمستشفى.

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