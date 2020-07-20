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سبب بكاء أبو حورية أثناء إلقاء قصيدة بمحايل
تذكر في تلك اللحظة الشهداء والجنود البواسل بالحد الجنوبي
متابعات الخليج 365 - محايل
قال الطفل عبدالله أبو حورية الذي بكى خلال إلقائه قصیدة عن الوطن عن سبب انهمار دموعه، إنه تذكر في تلك اللحظة الشهداء والجنود البواسل بالحد الجنوبي.
وتمنى الطفل أبو حورية خلال مداخلة مع برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، مقابلة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وإلقاء قصيدة أمامه.
وقال الطفل أبو حورية الذي يدرس في الصف الرابع ابتدائي بإحدى مدارس محافظة محايل عسیر، إنه لا يمكن لأحد أن يعطي الوطن حقه.
ووجه الطفل عبدالله أبو حورية التحية والشكر إلى المُرابطين بالحد الجنوبي.
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