2020-07-20

السعوديون بعد دخول الملك سلمان إلى المستشفى: ألمك ألمنا وعافيتك عافيتنا

متابعات الخليج 365 - الرياض

تفاعل الآلاف من المغردين بينهم وزراء ومسؤولون وإعلاميون عبر وسم “#خادم_الحرمين_الشريفين”، ووسم “#الملك_سلمان” وذلك بعد إعلان الديوان الملكي صباح اليوم دخول الملك سلمان مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة .

وقال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان “أسأل الله العلي القدير أن يحفظ مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من كل مكروه، وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية إنه سميع مجيب”.

سلامتك يا أبو فهد

وغرد عبدالله بن سلطان بن ناصر آل سعود بقوله “قال الإمام أحمد بن حنبل: “إني لأدعو لولي الأمر بالتسديد والتوفيق في الليل والنهار، وأرى له ذلك واجبا علي”.. الله يديمك ويطول في عمرك يا خادم الحرمين الشريفين ويبعد عنك كل سوء ومكروه ويجعلك يا مولاي دائماً بصحة وعافية

سلامتك يا أبو فهد.

وقال ياسر القحطاني “اللهم ألبس مولاي خادم الحرمين الشريفين لباس الصحة والعافية، واحفظه بعينك التي لاتنام.. أدامك الله سيدي لشعبك الوفي”.

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وتفاعل الفنان عبادي الجوهر مع الوسم بقوله “أسأل الله أن يحفظ سيدي #خادم_الحرمين_الشريفين #الملك_سلمان_بن_عبدالعزيز أيده الله وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية .

ألمك ألمنا وعافيتك عافيتنا

وقال الإعلامي عبدالله المديفر “ألمك ألمنا وعافيتك عافيتنا.. اللهم احفظ والد الأمة بحفظك واكلأه بعنايتك”.

وتفاعل د. أحمد العمار مدير الصحة العامة في مجلس الصحة الخليجي مع الوسم داعياً للملك سلمان: “اللهم احفظ خادم الحرمين الشريفين وألبسه ثوب الصحة والعافية.. شدة وتزول يا أبونا وحبيبنا”.

وقال المحامي عبدالرحمن اللاحم “حفظ الله سيدي خادم الحرمين الشريفين وجلله برداء الصحة والعافية.. اللهم رب الناس اذهب الباس؛ اشف انت الشافي ، لا شفاء إلا شفاءك ، شفاءٌ لا يغادر سقما”.

وغرد الإعلامي فهد الروقي : “اللهم يا منزل الكتاب ومنشئ السحاب وهازم الأحزاب اشف والدنا وقائدنا وحبيبنا.. اللهم آمين”.

وغرد عبدالإله السناني بقوله “أسأل الله أن يحفظ سيدي خادم الحرمين الشريفين، أيده الله، وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية”.

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