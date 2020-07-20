أمطار الفجر على أبها وخميس مشيط وأحد رفيدة

2020-07-20

متابعات الخليج 365 - فهدالقحطاني - أحدرفيدة

شهدت محافظة أحد رفيدة ومحافظة خميس مشيط ومدينة أبها وبعض المراكز التابعة لها فجر اليوم الاثنين أمطاراً ما بين غزيرة ومتوسطة. Advertisements

ولا زالت هذه المناطق تشهد تقلبات جوية توحي بهطول المزيد من الأمطار حسب ما جاء في موقع هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة على المملكة اليوم الاثنين 29-11-1441 هـ / 2020/07/20 م.

وتوقعت الأرصاد هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من المملكة الربع الخالي ومنطقة نجران كذلك على مرتفعات جازان وعسير والباحة وتمتد إلى مرتفعات الطائف.

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم وعلى الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وعلى طول ساحل البحر الأحمر خاصة الطريق الساحلي الليث- جازان.

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