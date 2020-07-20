، "الأرصاد": أمطار رعدية على محافظات الطائف وأضم والعرضيات وميسان ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالت: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتؤدي إلى شبه انعدام للرؤية الأفقية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم، تنبيهاً يتضمن هطول أمطار رعدية على محافظات: أضم، الطائف، وميسان، والعرضيات، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وجريان للسيول، وشبه انعدام للرؤية الأفقية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.حالة الطقس الأرصاد أمطار