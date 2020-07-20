محمد بن مسعود - الدمام - خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 67574 إصابة مؤكدة و877 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة. وطبقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (cdc)، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة، إلى 3,698,161 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 139659 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة: 67574 إصابة جديدة مؤكدة و877 وفاة بكورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-07-20 سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 67574 إصابة مؤكدة و877 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة. وطبقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (cdc)، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة، إلى 3,698,161 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 139659 حالة وفاة. Advertisements 20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441 08:46 AM خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 67574 إصابة مؤكدة و877 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة. وطبقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (cdc)، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة، إلى 3,698,161 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 139659 حالة وفاة. ، الولايات المتحدة: 67574 إصابة جديدة مؤكدة و877 وفاة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

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