- 1/3
- 2/3
- 3/3
أعلنت ولاية فيكتوريا الأسترالية تسجيل 275 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 اليوم الإثنين.
وقال رئيس وزراء ولاية فيكتوريا دانييل أندروز، إن تأثير الإغلاق على ملبورن، ثاني أكبر مدينة في أستراليا، يجب أن يظهر يوم الأربعاء.
وأضاف، أن فيكتوريا أجرت أكثر من 1.3 مليون فحص لفيروس كورونا في الولاية البالغ عدد سكانها 6.5 مليون نسمة، وهو ما يمثل أحد أعلى معدلات الفحوصات في العالم.فيروس كورونا الجديد
أستراليا: ولاية فيكتوريا تسجل 275 إصابة جديدة بكوروناوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-07-20
أعلنت ولاية فيكتوريا الأسترالية تسجيل 275 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 اليوم الإثنين.
وقال رئيس وزراء ولاية فيكتوريا دانييل أندروز، إن تأثير الإغلاق على ملبورن، ثاني أكبر مدينة في أستراليا، يجب أن يظهر يوم الأربعاء.
وأضاف، أن فيكتوريا أجرت أكثر من 1.3 مليون فحص لفيروس كورونا في الولاية البالغ عدد سكانها 6.5 مليون نسمة، وهو ما يمثل أحد أعلى معدلات الفحوصات في العالم.
20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441
08:44 AM
إجراء أكثر من 1.3 مليون فحص للفيروس
أعلنت ولاية فيكتوريا الأسترالية تسجيل 275 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 اليوم الإثنين.
وقال رئيس وزراء ولاية فيكتوريا دانييل أندروز، إن تأثير الإغلاق على ملبورن، ثاني أكبر مدينة في أستراليا، يجب أن يظهر يوم الأربعاء.
وأضاف، أن فيكتوريا أجرت أكثر من 1.3 مليون فحص لفيروس كورونا في الولاية البالغ عدد سكانها 6.5 مليون نسمة، وهو ما يمثل أحد أعلى معدلات الفحوصات في العالم.
، أستراليا: ولاية فيكتوريا تسجل 275 إصابة جديدة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر أستراليا: ولاية فيكتوريا تسجل 275 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.