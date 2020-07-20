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أعلنت سلطات الصحة العامة، اليوم الاثنين، أنه تم الإبلاغ عن 26 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم أمس؛ مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 13.771 إصابة.
ومن بين الـ26 إصابة، كانت 22 إصابة وافدة من الخارج، وهذا أعلى بـ5 أضعاف من عدد الإصابات المحلية (4 إصابات).كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد
كوريا الجنوبية: 26 إصابة جديدة بكورونا.. والحصيلة وصلت إلى 13.771وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-07-20
أعلنت سلطات الصحة العامة، اليوم الاثنين، أنه تم الإبلاغ عن 26 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم أمس؛ مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 13.771 إصابة.
ومن بين الـ26 إصابة، كانت 22 إصابة وافدة من الخارج، وهذا أعلى بـ5 أضعاف من عدد الإصابات المحلية (4 إصابات).
20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441
08:37 AM
منها 4 إصابات محلية و22 وافدة
أعلنت سلطات الصحة العامة، اليوم الاثنين، أنه تم الإبلاغ عن 26 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم أمس؛ مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 13.771 إصابة.
ومن بين الـ26 إصابة، كانت 22 إصابة وافدة من الخارج، وهذا أعلى بـ5 أضعاف من عدد الإصابات المحلية (4 إصابات).
، كوريا الجنوبية: 26 إصابة جديدة بكورونا.. والحصيلة وصلت إلى 13.771 ،
المصدر : الخليج 365
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