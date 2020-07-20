شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكي السعودي يصدر بيانًا بشأن صحة خادم الحرمين والان مع التفاصيل

الإثنين 20 يوليه 2020 أصدر الديوان الملكي السعودي، اليوم الاثنين، بيانًا بشأن صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بعد نقله إلى المستشفى لإجراء فحوصات بعد إصابته بالتهاب في المرارة.

وذكر الديوان الملكي، في البيان الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن "خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود دخل اليوم الاثنين مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة".

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