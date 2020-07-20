السعودية | مهلة شهران قبل الغرامة.. إلزام جميع المحلات والمراكز التجارية بتركيب منزلق لذوي الإعاقة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مهلة شهران قبل الغرامة.. إلزام جميع المحلات والمراكز التجارية بتركيب منزلق لذوي الإعاقة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 7:55 صباحًا, 20 يوليو 2020 م المناطق_الرياض كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية، عن إصدار تعميم لجميع الأمانات بمختلف مناطق ومحافظات المملكة بإلزام جميع المحلات والمراكز التجارية بتركيب منزلق لذوي الإعاقة.

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