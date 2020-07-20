شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: المملكة تقدر اختيار رئيس الوزراء العراقي زيارتها كأول دولة بعد توليه منصبه والان نبدء بالتفاصيل

أكد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر», ان المملكة تقدر اختيار رئيس الوزراء العراقي زيارتها كأول دولة بعد توليه منصبه، واحتفاءاً بهذه الزيارة البالغة الأهمية ورغبة في توفير كل سبل النجاح لها، آثرت قيادتنا الرشيدة، بالتنسيق مع أشقائنا في العراق، تأجيل الزيارة إلى ما بعد خروج مولاي خادم الحرمين الشريفين من المستشفى.

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