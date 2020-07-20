شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بن سلمان: يمثل العراق بعدًا استراتيجيًا هاماً للمملكة والعكس والان نبدء بالتفاصيل

أكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع، اليوم الاثنين ان العراق يمثل بعدًا استراتيجيًا هاماً للمملكة والعكس؛ وقال الأمير خالد بن سلمان في تغريدات على حسابه بمنصة التدوينات المصغرة «تويتر»، لذلك كان طبيعيًا أن تحل الرياض محطةً أولى في جدول زيارات السيد مصطفى الكاظمي،وقد آثرت قيادة البلدين تأجيلها إلى ما بعد خروج مولاي خادم الحرمين حفظه الله من المستشفى لمنحها المكانة اللائقة التي تستحقها كزيارة دولة من الطراز الرفيع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خالد بن سلمان: يمثل العراق بعدًا استراتيجيًا هاماً للمملكة والعكس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.