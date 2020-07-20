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4 عقوبات تنتظر صاحب مؤسسة تغش منتجات القهوة والعسل
إدانته بمخالفة نظامي مكافحة الغش التجاري والبيانات التجارية
متابعات الخليج 365 - حائل
شهرت وزارة التجارة، بـ “مصعب بن محمد بن عبدالله المهري ” صاحب مؤسسة سلطان الوسام للتجارة المتخصصة في تجارة القهوة والعطارة بمدينة حائل .
وجاء التشهير بعد صدور حكم قضائي بإدانته بمخالفة نظامي مكافحة الغش التجاري والبيانات التجارية.
وتم إثبات قيام العاملين لدى المنشأة بتعبئة منتجات القهوة والعسل دون ترخيص ودون بيانات تجارية، وعرض كريمات مقلدة غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، كما ضبطت ملصقات مطبوعة توضع على العبوات وتستخدم في أعمال الغش.
وتضمن الحكم على “المهري” : فرض غرامة مالية على المخالف والسجن لمدة شهر، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالف.
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