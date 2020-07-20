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أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة على 10 مناطق

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2020-07-20

أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة على 10 مناطق

مصحوبة بزخات من البرد

متابعات الخليج 365 - واس

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطولاً لأمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على الأجزاء الجنوبية من المملكة ( الربع الخالي) ومناطق(نجران ،جازان ،عسير ،الباحة ،الطائف).فيما تؤثر الرياح النشطة على مناطق (الشرقية، الرياض، القصيم ، مكة المكرمة ،المدينة المنورة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية الى شمالية غربية بسرعة 18- 40كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر ونصف الى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية الى جنوبية شرقية بسرعة 18-38 كم/ساعة تتحول ما بعد الظهيرة الى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.



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