محمد بن مسعود - الدمام - قالت: رفعًا لكفاءة الطرق في العاصمة.. خلال الربع الثاني من العام أعلنت أمانة منطقة الرياض عن تنفيذ أعمال سفلتة بمساحة تقارب الـ3 ملايين متر مربع. وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: رفعًا لكفاءة #الطرق في العاصمة.. #أمانة_منطقة_الرياض تنفّذ أعمال سفلتة بمساحة تقارب الـ3 ملايين متر مربع خلال الربع الثاني من العام الحالي. وأضافت الأمانة: تمت صيانة 430 لوحة إرشادية وإصلاح 160707م2 من الهبوطات، ودهان 38137 م2 أرضية.أمانة الرياض الرياض 20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441 08:52 AM قالت: رفعًا لكفاءة الطرق في العاصمة.. خلال الربع الثاني من العام Advertisements أمانة الرياض: تنفيذ أعمال سفلتة بمساحة تُقارب الـ3 ملايين متر مربع أمانة الرياض: تنفيذ أعمال سفلتة بمساحة تُقارب الـ3 ملايين متر مربع أعلنت أمانة منطقة الرياض عن تنفيذ أعمال سفلتة بمساحة تقارب الـ3 ملايين متر مربع. وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: رفعًا لكفاءة #الطرق في العاصمة.. #أمانة_منطقة_الرياض تنفّذ أعمال سفلتة بمساحة تقارب الـ3 ملايين متر مربع خلال الربع الثاني من العام الحالي. وأضافت الأمانة: تمت صيانة 430 لوحة إرشادية وإصلاح 160707م2 من الهبوطات، ودهان 38137 م2 أرضية. الكلمات المفتاحية ، أمانة الرياض: تنفيذ أعمال سفلتة بمساحة تُقارب الـ3 ملايين متر مربع ،

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