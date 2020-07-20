، كورونا والعالم.. الإصابات تتجاوز 14.38 مليونًا والوفيات 601961 ،

محمد بن مسعود - الدمام - رويترز: الولايات المتحدة تَصَدّرت القائمة مسجلة 139995 حالة وفاة

أشار إحصاء لرويترز إلى أن أكثر من 14.38 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، كما أن 601961 شخصًا توفوا جراء الفيروس.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أول حالات في الصين في ديسمبر عام 2019.

ووفق رويترز، تصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 139995 حالة وفاة، وثلاثة ملايين و727928 حالة إصابة.

واحتلت البرازيل المركز الثاني مسجلة 78772 حالة وفاة، وحلت روسيا في المركز الرابع مسجلة 12342 حالة وفاة و771546 حالة إصابة.فيروس كورونا الجديد