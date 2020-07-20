محمد بن مسعود - الدمام - فيما توقعت "الأرصاد" هطولات رعدية مصحوبة بزخات بَرَد ورياح جنوباً توقّعَ الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، أجواءً معتدلة تشهدها معظم مناطق المملكة. وقال عبر حسابه في "تويتر": "أجواء معتدلة وسحب متفرقة على معظم مناطق المملكة تميل للبرودة على المرتفعات الغربية والجنوبية". وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطولاً لأمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البَرَد ورياح نشطة على الأجزاء الجنوبية من المملكة (الربع الخالي) ومناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، الطائف)، فيما تؤثر الرياح النشطة في مناطق (الشرقية، الرياض، القصيم، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة).حالة الطقس الأرصاد

20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441 08:51 AM فيما توقعت "الأرصاد" هطولات رعدية مصحوبة بزخات بَرَد ورياح جنوباً Advertisements هنا ميل للبرودة.. طقس الإثنين بتوقيع "الحصيني": أجواء معتدلة وسحب هنا ميل للبرودة.. طقس الإثنين بتوقيع "الحصيني": أجواء معتدلة وسحب توقّعَ الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، أجواءً معتدلة تشهدها معظم مناطق المملكة. وقال عبر حسابه في "تويتر": "أجواء معتدلة وسحب متفرقة على معظم مناطق المملكة تميل للبرودة على المرتفعات الغربية والجنوبية". وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطولاً لأمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البَرَد ورياح نشطة على الأجزاء الجنوبية من المملكة (الربع الخالي) ومناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، الطائف)، فيما تؤثر الرياح النشطة في مناطق (الشرقية، الرياض، القصيم، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة). الكلمات المفتاحية

، هنا ميل للبرودة.. طقس الإثنين بتوقيع "الحصيني": أجواء معتدلة وسحب ،

المصدر : الخليج 365

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