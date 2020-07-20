محمد بن مسعود - الدمام - قال: رغبة في توفير سبل النجاح للزيارة البالغة الأهمية وبالتنسيق مع أشقائنا في العراق أعلن وزير الخارجية فيصل بن فرحان، اليوم، تأجيل زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، للسعودية، إلى حين خروج خادم الحرمين الشريفين من المستشفى. وقال عبر حسابه في تويتر: تقدر المملكة اختيار رئيس الوزراء العراقي زيارتها كأول دولة بعد توليه منصبه، واحتفاءً بهذه الزيارة البالغة الأهمية ورغبة في توفير كل سبل النجاح لها، آثرت قيادتنا الرشيدة، بالتنسيق مع أشقائنا في العراق، تأجيل الزيارة إلى ما بعد خروج مولاي خادم الحرمين الشريفين من المستشفى.وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان

20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441 08:50 AM قال: رغبة في توفير سبل النجاح للزيارة البالغة الأهمية وبالتنسيق مع أشقائنا في العراق Advertisements وزير الخارجية: تأجيل زيارة "الكاظمي" إلى ما بعد خروج الملك من المستشفى وزير الخارجية: تأجيل زيارة "الكاظمي" إلى ما بعد خروج الملك من المستشفى أعلن وزير الخارجية فيصل بن فرحان، اليوم، تأجيل زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، للسعودية، إلى حين خروج خادم الحرمين الشريفين من المستشفى. وقال عبر حسابه في تويتر: تقدر المملكة اختيار رئيس الوزراء العراقي زيارتها كأول دولة بعد توليه منصبه، واحتفاءً بهذه الزيارة البالغة الأهمية ورغبة في توفير كل سبل النجاح لها، آثرت قيادتنا الرشيدة، بالتنسيق مع أشقائنا في العراق، تأجيل الزيارة إلى ما بعد خروج مولاي خادم الحرمين الشريفين من المستشفى. الكلمات المفتاحية

، وزير الخارجية: تأجيل زيارة "الكاظمي" إلى ما بعد خروج الملك من المستشفى ،

المصدر : الخليج 365

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