، "الثقفي": غدًا متمم لذي القعدة.. والوقوف بعرفة الخميس بعد المقبل ،

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كشف الفلكي خبير رصد الأهلة والطقس، محمد بن ردة الثقفي، أن المعطيات والحسابات الفلكية لمنازل القمر لن تكتمل اليوم الاثنين 29/ 11/ ١٤٤١هـ، بسبب غروب القمر قبل الشمس المتوقع مساء اليوم؛ حيث يغرب القمر محاقًا؛ مما يتعذر معه تحقق ولادة الهلال وفقًا للمعايير الفلكية لمنازل القمر أو الشروط الشرعية لرؤية الهلال، وهذا يشير إلى اكتمال شهر ذو القعدة ثلاثين يومًا.
وقال الثقفي لـ"الخليج 365": يحدث الاقتران المركزي للقمر والشمس عند الساعة 8.33 مساء اليوم الاثنين، حسب توقيت مكة المكرمة، يليه مباشرة ولادة هلال ذو الحجة، متوقعًا -بعد مشيئة الله سبحانه ثم المعطيات المذكورة- أن يكون غدًا الثلاثاء المتمم ثلاثين يومًا من شهر ذو القعدة، والأربعاء 1/ 12/ ١٤٤١هـ- 22/ 7/ ٢٠٢٠م هو غرة شهر ذو الحجة، والوقوف بعرفة هو يوم الخميس 9/ 12/ ١٤٤١هـ- 30/ 7/ ٢٠٢٠م وعيد الأضحى المبارك يوم الجمعة 10/ 12/ ١٤٤١هـ- 31/ 7/ ٢٠٢٠م حسب تقويم أم القرى.
واختتم الفلكي "الثقفي" حديثه بتهنئته لمن شَمِلهم حج بيت الله الحرام وفق ظروف جائحة فيروس كورونا لهذا العام في أمن واطمئنان؛ داعيًا الله عز وجل للقائمين في خدمتهم التوفيق والأجر والمثوبة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين حفظهما الله.
20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441 08:46 AM
قال: القمر يغرب قبل الشمس مساء اليوم فلكيًّا ويتعذر تحقق ولادة الهلال
كشف الفلكي خبير رصد الأهلة والطقس، محمد بن ردة الثقفي، أن المعطيات والحسابات الفلكية لمنازل القمر لن تكتمل اليوم الاثنين 29/ 11/ ١٤٤١هـ، بسبب غروب القمر قبل الشمس المتوقع مساء اليوم؛ حيث يغرب القمر محاقًا؛ مما يتعذر معه تحقق ولادة الهلال وفقًا للمعايير الفلكية لمنازل القمر أو الشروط الشرعية لرؤية الهلال، وهذا يشير إلى اكتمال شهر ذو القعدة ثلاثين يومًا.
وقال الثقفي لـ"الخليج 365": يحدث الاقتران المركزي للقمر والشمس عند الساعة 8.33 مساء اليوم الاثنين، حسب توقيت مكة المكرمة، يليه مباشرة ولادة هلال ذو الحجة، متوقعًا -بعد مشيئة الله سبحانه ثم المعطيات المذكورة- أن يكون غدًا الثلاثاء المتمم ثلاثين يومًا من شهر ذو القعدة، والأربعاء 1/ 12/ ١٤٤١هـ- 22/ 7/ ٢٠٢٠م هو غرة شهر ذو الحجة، والوقوف بعرفة هو يوم الخميس 9/ 12/ ١٤٤١هـ- 30/ 7/ ٢٠٢٠م وعيد الأضحى المبارك يوم الجمعة 10/ 12/ ١٤٤١هـ- 31/ 7/ ٢٠٢٠م حسب تقويم أم القرى.
واختتم الفلكي "الثقفي" حديثه بتهنئته لمن شَمِلهم حج بيت الله الحرام وفق ظروف جائحة فيروس كورونا لهذا العام في أمن واطمئنان؛ داعيًا الله عز وجل للقائمين في خدمتهم التوفيق والأجر والمثوبة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين حفظهما الله.
، "الثقفي": غدًا متمم لذي القعدة.. والوقوف بعرفة الخميس بعد المقبل ،
المصدر : الخليج 365
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