محمد بن مسعود - الدمام - مجمل الإصابات يرتفع إلى مليونين ومئة ألف والوفيات 79488 سجلت البرازيل 23529 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و716 حالة وفاة جديدة. وأشارت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم، إلى أنه بذلك يرتفع مجمل حالات الإصابة في البرازيل إلى مليونين و98389 حالةً، في حين بلغ مجمل حالات الوفاة 79488 حالةً. تحتل البرازيل المركز الثاني وراء الولايات المتحدة في قائمة أكثر الدول إصابة بفيروس كورونا. فيروس كورونا الجديد 20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441 08:45 AM Advertisements مجمل الإصابات يرتفع إلى مليونين ومئة ألف والوفيات 79488 كورونا في البرازيل.. 23529 إصابة و716 وفاة جديدة كورونا في البرازيل.. 23529 إصابة و716 وفاة جديدة سجلت البرازيل 23529 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و716 حالة وفاة جديدة. وأشارت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم، إلى أنه بذلك يرتفع مجمل حالات الإصابة في البرازيل إلى مليونين و98389 حالةً، في حين بلغ مجمل حالات الوفاة 79488 حالةً. تحتل البرازيل المركز الثاني وراء الولايات المتحدة في قائمة أكثر الدول إصابة بفيروس كورونا. الكلمات المفتاحية ، كورونا في البرازيل.. 23529 إصابة و716 وفاة جديدة ،

المصدر : الخليج 365

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