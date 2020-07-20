شكرا لمتابعة خبر عن بائعة تمنح المحتاجين طعامًا بالمجان ومواطن يكافئها بـ 100 ألف ريال والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):تفاجأت مواطنة تبيع المأكولات الشعبية في حائل، بتبرع مواطن لها بمبلغ 100 ألف ريال، وذلك نظير ما تقدمه من وجبات بالمجان للمحتاجين.
وقرر المواطن تخصيص ذلك المبلغ للسيدة، بعدما علم بأنها طوال سنوات تساعد غير القادرين ببيع وجبات لهم بالمجان، تقديرًا لها.
وأظهر مقطع فيديو ردة الفعل السيدة التي سجدت شكرًا لله فور سماعها بالأمر.
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