شكرا لمتابعة خبر عن عبداللطيف آل الشيخ: عزمي بشارة وطاقم الجزيرة أصبحوا بلا فائدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد الشاعر عبداللطيف آل الشيخ، أن أدوات النظام القطري، لم تعد مجدية، أو مؤثرة، منتقدًا الآلية التي يعتمد عليها الإعلام المعادي حتى الآن.
وقال آل الشيخ: " الآلية الإعلامية في قطر أصبحت قديمة وعفى عليها الدهر، فهي لا تتناسب مع إيقاع العصر " .
وتابع: " بث الأكاذيب في زمن المعلومة المتاحة للجميع لم يعد مُجدي، وعزمي بشارة لم يعد مُجدي و كل طاقم مرتزقة قناة الجزيرة من العواجيز و العوانس لم يعد مُجدي " .
واختتم آل الشيخ قوله بالتأكيد على فشل قطر في النيل من المملكة والدول العربية باعتمادها على الأكاذيب، قائلا: " قطر تتلاشي أفلا يعقلون " .
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