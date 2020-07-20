شكرا لمتابعة خبر عن عبداللطيف آل الشيخ: عزمي بشارة وطاقم الجزيرة أصبحوا بلا فائدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد الشاعر عبداللطيف آل الشيخ، أن أدوات النظام القطري، لم تعد مجدية، أو مؤثرة، منتقدًا الآلية التي يعتمد عليها الإعلام المعادي حتى الآن.

وقال آل الشيخ: " الآلية الإعلامية في قطر أصبحت قديمة وعفى عليها الدهر، فهي لا تتناسب مع إيقاع العصر " .

وتابع: " بث الأكاذيب في زمن المعلومة المتاحة للجميع لم يعد مُجدي، وعزمي بشارة لم يعد مُجدي و كل طاقم مرتزقة قناة الجزيرة من العواجيز و العوانس لم يعد مُجدي " .

واختتم آل الشيخ قوله بالتأكيد على فشل قطر في النيل من المملكة والدول العربية باعتمادها على الأكاذيب، قائلا: " قطر تتلاشي أفلا يعقلون " .