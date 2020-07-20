شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: سجب رعدية ممطرة على عدة مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات، عبدالعزيز الحصيني، أن اليوم الاثنين، يشهد أجواء معتدلة.

وقال الحصيني: " سحب رعدية ممطرة، صباح اليوم، على جنوب وادي الدواسر، وأجزاء من منطقتي نجران وجازان.

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وأضاف: " أجواء معتدلة وسحب متفرقة على معظم مناطق المملكة وتميل للبرودة على المرتفعات الغربية والجنوبية " .

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة: