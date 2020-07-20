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شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: سجب رعدية ممطرة على عدة مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات، عبدالعزيز الحصيني، أن اليوم الاثنين، يشهد أجواء معتدلة.
وقال الحصيني: " سحب رعدية ممطرة، صباح اليوم، على جنوب وادي الدواسر، وأجزاء من منطقتي نجران وجازان.
وأضاف: " أجواء معتدلة وسحب متفرقة على معظم مناطق المملكة وتميل للبرودة على المرتفعات الغربية والجنوبية " .
وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:
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