شكرا لمتابعة خبر عن أهم المحطات في حياة الكاتب الراحل صالح الشيحي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

خيم الحزن على الجميع بوفاة الكاتب الصحفي المعروف صالح الشيحي بعد إصابته بفيروس كورونا

وفيما يلي نذكر أبرز المحطات في حياة الكاتب الراحل، ونشأته:

ولد صالح الشيحي في محافظة رفحاء ،وحصل على شهادة البكالوريوس في اللغة العربية، ثم حصل على عضوية في مجلس إدارة نادي الحدود الشمالية الأدبي.

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عمل الشيحي كمدير تحرير في مجلة الثقافية الصادرة عن الملحقية الثقافية السعودية في بريطانيا، وكان قبل ذلك محررا متعاوناً في صحيفة عكاظ أثناء المرحلة الثانوية؛ ثم صحيفة المدينة .

وتفرغ الشيحي بعد ذلك للعمل الصحفي لمدة عام في صحيفة الوطن في مرحلة ما قبل التأسيس وحتى صدورها ،ثم كاتب متخصص في الشؤون المحلية في نفس الجريدة، بالإضافة إلى مشاركته في تحرير صحيفة العرب القطرية.

وكان كاتباً صحفياً إسبوعياً في جريدة المدينة " الملاعب الرياضية " كما شغل نفس المنصب في مجلة حياة الناس.