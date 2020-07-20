وكالة شؤون المسجد النبوي تعلن طرح وظائف متنوعة عن طريق النقل

︎ :

.



تعلن وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي عن رغبتها بدعم الجهاز بالكفاءات الشابة من حملة الماجستير والدكتوراه وذلك عن طريق نقل الخدمات على عدد من الوظائف في التخصصات التالية:

– التخصصات الهندسية

– التخصصات التقنية

– التخصصات الإدارية

– التخصصات المالية

– اللغات والترجمة

– التخصصات إعلامية

– المكتبات

الشروط العامة:

Advertisements

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصل على درجة الماجستير أو الدكتوراه في التخصصات المشار إليها أعلاه.

– توفر الخبرات المناسبة في نفس المجال.

– أن لا يقل تقويم أدائه الوظيفي خلال السنتين الأخيرتين عن تقدير (ممتاز).

– توفر المتطلبات النظامية ذات الصحة بحسن السيرة والسلوك والنزاهة الواردة في نظام اللوائح التنفيذية للموارد البشرية.

– إجتياز المقابلة الشخصية.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الأحد 1441/11/28هـ عن طريق إرسال الطلبات إلى البريد الإلكتروني للموارد البشرية بالوكالة: [email protected] في موعد أقصاه الأربعاء 1441/12/8هـ.

تفاصيل أكثر:

https://wmn.gov.sa/public…

