وكالة شؤون المسجد النبوي تعلن طرح وظائف متنوعة عن طريق النقل

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تعلن وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي عن رغبتها بدعم الجهاز بالكفاءات الشابة من حملة الماجستير والدكتوراه وذلك عن طريق نقل الخدمات على عدد من الوظائف في التخصصات التالية:
– التخصصات الهندسية
– التخصصات التقنية
– التخصصات الإدارية
– التخصصات المالية
– اللغات والترجمة
– التخصصات إعلامية
– المكتبات
الشروط العامة:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– حاصل على درجة الماجستير أو الدكتوراه في التخصصات المشار إليها أعلاه.
– توفر الخبرات المناسبة في نفس المجال.
– أن لا يقل تقويم أدائه الوظيفي خلال السنتين الأخيرتين عن تقدير (ممتاز).
– توفر المتطلبات النظامية ذات الصحة بحسن السيرة والسلوك والنزاهة الواردة في نظام اللوائح التنفيذية للموارد البشرية.
– إجتياز المقابلة الشخصية.
طريقة التقديم:
يبدأ التقديم من اليوم الأحد 1441/11/28هـ عن طريق إرسال الطلبات إلى البريد الإلكتروني للموارد البشرية بالوكالة: [email protected] في موعد أقصاه الأربعاء 1441/12/8هـ.
تفاصيل أكثر:
https://wmn.gov.sa/public…
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