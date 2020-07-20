جديد التطبيقات: Energy Notch لإظهار مستوى البطارية مع حد شق الشاشة

︎ :

.



Energy Notch هو تطبيق جديد على أندرويد يضيف تأثير لوني مميز حول شق بعض شاشات الهواتف الذكية، كهاتف ون بلس 6 تي، وذلك لإظهار مستوى البطارية الحالي وإعطاء لمسة جمالية على الشاشة.

من ناحيته، يُوفّر التطبيق أيضًا خيارات تكوين متنوعة تسمح لك بتخصيص سمك الحد بدءًا من عرض 1 بكسل، بالإضافة إلى الألوان والاتجاع بناءً على مستوى شحن البطارية “يسار، وسط ، يمين”.

Advertisements

بالإضافة إلى ذلك، يأتي تطبيق Energy Notch بسلسلة من الرسوم المتحركة الرائعة التي يتم تنشيطها في كل مرة يتم فيها توصيل الشاحن بالهاتف الذكي، وفي هذا الشأن، أشار القائمن عن التطبيق، بأن تأثير تطبيقهم 0% على المعالج، علاوة على ذلك ينتقل التطبيق إلى وضع السكون العميق عند إيقاف تشغيل الشاشة

وإذا كان هناك خيار تحسين البطارية في إعدادات الجهاز، يوصي المطور بتعطيله، أخيرًا، يتوفر التطبيق لنظام أندرويد مجانًا، على أن يدعم إعلانات وعمليات شراء اختيارية لإلغاء قفل المميزات، كميزة تعيين لون أحادي أو شرائح ألوان متعددة أو تدرج على حدّ وشق الشاشة.

تحميل تطبيق Energy Notch .

