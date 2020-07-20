︎ :

.



Armoni Launcher هو تطبيق جديد يسمح لك بتخصيص هاتفك الذكي الذي يعمل بنظام أندرويد بمظهر أحدث نظام تشغيل من آبل للهواتف الذكية وهو iOS 14، وهنا يتضمّن اللانشر جميع العناصر المميزة لنظام iOS 14.

على سبيل المثال، يأتي برموز iOS الأصلية ولوحة التطبيقات المصغرة وتطبيق الطقس وخاصية الثري دي تاتش، وكذلك عناصر واجهة المستخدم الخاصة باقتراحات سيري والبطارية والتقويم وجهات الاتصال وأكثر.

Advertisements

Armoni Launcher تطبيق يوفر مظهر إصدار iOS 14 على أندرويد

وليس هذا فحسب، بل يدعم اللانشر أيضًا الوضع المظلم، مولد الرموز الذكي، ودعم حزم الرموز، وشارات الإشعارات، فضلًا عن قدرته على إعادة تسمية التطبيقات وتغيير حجمها وإخفائها، وهناك أيضًا رموز الساعة الحيّة والتقويم المباشر والمزيد.

أخيرًا، يتوفّر التطبيق لنظام أندرويد للتحميل بسعر 0.70$، ولا يتضمّن أي مشتريات داخلية..، وللاستفادة من خيارات حزمة الرموز عليك بتحميل تطبيق ثاني وهو تطبيق iOS 14 Icon Pack Pro الذي يأتي معه أكثر من 10000 أيقونة أصلية لنظام iOS وهو أيضًا متاح للشراء بسعر 0.70$ من متجر جوجل بلاي.

تحميل تطبيق Armoni Launcher.

تحميل تطبيق iOS 14 Icon Pack Pro.

