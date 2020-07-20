أرامكو تحدد موعد نقل الأسهم المجانية للأفراد المستحقين

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أعلنت شركة أرامكو السعودية أنه تم تحديد موعد نقل الأسهم المجانية إلى المحافظ الاستثمارية للمستثمرين السعوديين الأفراد المستحقين ليكون في يوم السبت 1441/12/04هـ الموافق 2020/07/25م.

تحديد المستحقين للأسهم المجانية

وبدأت شركة أرامكو السعودية في 8 يونيو الماضي تحديد المستحقين وإيداع الأسهم المجانية للأفراد المكتتبين في الشركة، بعد احتفاظهم بالأسهم طوال المدة المحددة بستة أشهر كاملة، وسيحصل الأفراد السعوديون على أسهم مجانية عبارة عن سهم لكل 10 أسهم.

الحد الأقصى للأسهم المجانية

وسيكون الحد الأقصى للاستحقاق 100 سهم لكل فرد سعودي احتفظ بالأسهم التي اكتتب بها لمدة 180 يومًا للمحتفظين بملكية أسهمهم بشكل مستمر ودون انقطاع طيلة تلك الفترة.

وبحسب إعلان أرامكو السابق فلن يتم احتساب أي أسهم يتم شراؤها بعد انتهاء عملية الطرح من ضمن الأسهم المستحقة لمنح الأسهم.

الأسهم الأخيرة تُستبعد أولًا

وسيقوم أيضًا مركز إيداع الأوراق المالية بتطبيق منهجية “الأسهم الأخيرة تُستبعد أولًا” لمراقبة التعاملات في أسهم الشركة، بهدف تحديد عدد أسهم الطرح المودعة في المحفظة الاستثمارية لكل فرد من المكتتبين الأفراد المؤهلين والتي سيتم احتساب عدد الأسهم المجانية الممنوحة لهم من عدد أسهم الطرح المودعة في المحفظة الاستثمارية.

تخفيض عدد الأسهم المؤهلة

وبحسب نشرة اكتتاب أرامكو في حال تم بيع الأسهم المودعة في المحفظة الاستثمارية (صفقة بيع واحدة أو أكثر) بعد انتهاء عملية الطرح وأصبح عدد الأسهم المودعة في المحفظة الاستثمارية لكل فرد من المكتتبين الأفراد المؤهلين أقل من عدد الأسهم المؤهلة، سيؤدي ذلك إلى تخفيض عدد الأسهم المؤهلة التي سيتم احتساب عدد الأسهم المجانية بناءً عليها.

ونتيجة لذلك..، لا تُعتبر أي أسهم يتم شراؤها بعد انتهاء عملية الطرح من ضمن الأسهم المؤهلة التي سيتم احتساب عدد الأسهم المجانية بناءً عليها.

وفي حال تم بيع أو تحويل أو التصرف بجزء أو كل الأسهم المؤهلة من حساب المحفظة الاستثمارية لأي من المكتتبين الأفراد المؤهلين لأي سبب، ولو كان ذلك الجزء من يوم، وسواء ضمن رقم التعريف الوطني (NIN) أو رقم تعريف وطني آخر، فسوف تصبح تلك الأسهم التي تم بيعها أو تحويلها أو التصرف فيها غير مستحقة لمنح الأسهم المجانية.

