هل يمكن تغيير صورة جواز السفر عند تجديده؟.. “الجوازات” تجيب

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كشفت المديرية العامة للجوازات طريقة تغيير صورة جواز السفر عند تجديده للأشخاص الراغبين في ذلك. وأوضحت أنه عند إصدار أو تجديد جواز السفر يتم اعتماد الصورة الموثقة في النظام الآلي للجوازات. وأشارت إلى أن من يرغب في تغيير الصورة عليه مراجعة إدارة الأحوال المدنية لتغيير الصورة في السجل المدني، ومن ثم يتم تجديد الجواز بالصورة الحديثة.





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