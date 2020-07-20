معلقاً: “الله يسامحك”.. مذيع “العربية” ينهي فقرة مع المراسل بطريقة طريفة بعد اندماجه مع الطعام (فيديو)

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اضطُر مذيع قناة “العربية” خالد مدخلي لإنهاء فقرة للحديث عن إحدى قرى الباحة التاريخية، وذلك بعد أن انخرط المراسل في التركيز عن أكلاتها الشعبية.
وأنهى مدخلي الفقرة بشكل دعابي بعدما قال للمراسل على العصيمي، إنه سيعاود التواصل معه في وقت لاحق، على خلفية اندماجه مع أهل القرية في وصف الماكولات.
وظهر المراسل مرتديًا الزي الشعبي لأهل القرية، وهو أيضًا ما أثار اندهاش مدخلي..، الذي أظهر حس الدعابة خلال تعليقه على ظهور العصيمي بالزي التقليدي للقرية وحديثه عن مفاجأة تتعلق بإعداد أهل القرية لوليمة من الأطعمة الشعبية، ليقول المذيع: “لا حول ولا قوة إلا بالله.. الله يسامحك”.
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