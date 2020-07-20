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قدمت عضوة مجلس الشورى الدكتورة إقبال درندري، توصية جديدة لحفظ حق النساء اللاتي بلغن السن القانونية في اختيار محل الإقامة والاستقلال بالسكن، وعدم ملاحقتهن ببلاغات التغيب. وتضمنت التوصية، حفظ حق الفتيات في التنقل والسفر، وعدم اشتراط المحرم في الابتعاث وجعله اختيارياً. وطالبت التوصية بوضع عقوبات على المُخالفين لذلك، مشددةً على أن الكثير من الفتيات يحرمن من الابتعاث ويفقدن فرصتهن في إكمال الدراسة في جامعات قوية بدول الابتعاث؛ بسبب اشتراط وجود محرم.





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كانت هذه تفاصيل خبر عضوة بـ “الشورى” تقدم توصية جديدة بإلغاء اشتراط المحرم للفتاة في حالة الابتعاث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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