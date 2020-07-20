جريمة بشعة في جدة.. زوج يطعن زوجته ويُسقطها مضرجة بالدماء أمام المارة

شهد حي الروابي بمحافظة جدة جريمة بشعة، طعن خلالها زوج زوجته ليُسقطها غارقة في دمائها، بجوار محل تجاري، فيما باشرت الجهات الأمنية الحادث، بعد تلقيها بلاغًا بشأنه.

وظلَّ الزوج الجاني يُلاحق ضحيته شاهرًا سكينًا؛ ليطعنها عدة طعنات ويهرب مستقلًّا سيارة، بينما ألقت الجهات الأمنية القبض عليه تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، فيما نقلت الزوجة المطعونة بحالة خطرة إلى المستشفى.

وأثار الحادث ردود أفعال غاضبة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين دشنُّوا هاشتاق بعنوان «#قاتل_الروابي»، وطالبوا في تغريداتهم بتوقيع أقصى عقوبة على الجاني.