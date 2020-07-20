

سيدني 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واس

أعلنت ولاية فيكتوريا الأسترالية تسجيل 275 حالة إصابة جديدة بكوفيد19- اليوم الاثنين.

وقال رئيس وزراء ولاية فيكتوريا دانييل أندروز إن تأثير الإغلاق على ملبورن ثاني أكبر مدينة في أستراليا يجب أن يظهر يوم الأربعاء.

وأضاف أن فيكتوريا أجرت أكثر من 3ر1 مليون فحص لفيروس

// انتهى //

07:32ت م

0009



سيدني 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واسأعلنت ولاية فيكتوريا الأسترالية تسجيل 275 حالة إصابة جديدة بكوفيد19- اليوم الاثنين.وقال رئيس وزراء ولاية فيكتوريا دانييل أندروز إن تأثير الإغلاق على ملبورن ثاني أكبر مدينة في أستراليا يجب أن يظهر يوم الأربعاء.وأضاف أن فيكتوريا أجرت أكثر من 3ر1 مليون فحص لفيروس كورونا في الولاية البالغ عدد سكانها 5ر6 مليون نسمة، وهو ما يمثل أحد أعلى معدلات الفحوصات في العالم.// انتهى //07:32ت م0009

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ولاية فيكتوريا الأسترالية تسجل 275 اصابة جديدة بفيروس كورنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.