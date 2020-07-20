السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 26 إصابة جديدة بكورونا منها 4 إصابات محلية و22 إصابة وافدة



سيئول 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واس

أعلنت سلطات الصحة العامة اليوم الاثنين أنه تم الإبلاغ عن 26 حالة إصابة جديدة بفيروس

ومن بين الـ 26 إصابة، كانت 22 إصابة وافدة من الخارج وهذا أعلى ب 5 أضعاف من عدد الإصابات المحلية(4 إصابات).

// انتهى //

07:20ت م

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سيئول 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واسأعلنت سلطات الصحة العامة اليوم الاثنين أنه تم الإبلاغ عن 26 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم أمس مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 13,771 إصابة.ومن بين الـ 26 إصابة، كانت 22 إصابة وافدة من الخارج وهذا أعلى ب 5 أضعاف من عدد الإصابات المحلية(4 إصابات).// انتهى //07:20ت م0008

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