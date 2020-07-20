السعودية اليوم / المكسيك تسجل 5311 إصابة و296 وفاة جديدة بكورونا



مكسيكو سيتي 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك يوم امس الأحد تسجيل 5311 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس

وقالت الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للأشخاص المصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.

// انتهى //

06:21ت م

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مكسيكو سيتي 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة في المكسيك يوم امس الأحد تسجيل 5311 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و296 حالة وفاة إضافية ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 344224 حالة وحالات الوفاة إلى 39184 حالة.وقالت الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للأشخاص المصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.// انتهى //06:21ت م0004

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