شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..صاحب محل خضروات يمنح مرضى الكلى خصمًا بتبوك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى): قرر صاحب محل خضروات في تبوك، تخصيص خصم على المنتجات لمرضى الكلى، وذلك بسبب معاناة والدته من نفس المرض. قرر صاحب محل خضروات في تبوك، تخصيص خصم على المنتجات لمرضى الكلى، وذلك بسبب معاناة والدته من نفس المرض. ونشر الإعلامي فيصل العبد الكريم مقطعًا من داخل المحل، داعيًا أهالي المنطقة للشراء منه. وأوضح العبد الكريم أن صاحب المحل شاب خريج جامعي، قرر العمل ببيع الخضروات والفاكهة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو..صاحب محل خضروات يمنح مرضى الكلى خصمًا بتبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.