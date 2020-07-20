شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..طفل يتمنى مقابلة ولي العهد ليلقي قصيدة عن الوطن أمامه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعرب الطفل عبد الله أبو حورية، عن تمنيه لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، ليلقي أمامه قصيده عن الوطن.

وكان الطفل عبد الله قد انهمرت دموعه أًثناء إلقاءه قصيدة وطنية، موضحًا أن سبب بكاءه هو تذكره لشهداء الحد الجنوبي البواسل.

وقال عبدالله: " لا أحد يمكنه أن يعطي الوطن حقه " موجها الشكر للمرابطين بالحد الجنوبي.