شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..طفل يتمنى مقابلة ولي العهد ليلقي قصيدة عن الوطن أمامه والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعرب الطفل عبد الله أبو حورية، عن تمنيه لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ليلقي أمامه قصيده عن الوطن.
وكان الطفل عبد الله قد انهمرت دموعه أًثناء إلقاءه قصيدة وطنية، موضحًا أن سبب بكاءه هو تذكره لشهداء الحد الجنوبي البواسل.
وقال عبدالله: " لا أحد يمكنه أن يعطي الوطن حقه " موجها الشكر للمرابطين بالحد الجنوبي.
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