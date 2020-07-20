ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز يدخل المستشفى

قالت وكالة الانباء السعودية الرسمية ان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود دخل المستشفى فجر اليوم الاثنين لاجراء فحوصات طبية.

وبحسب الوكالة فقد دخل الملك سلمان بن عبد العزيز مستشفى الملك فيصل التخصصي فجر اليوم الاثنين لاجراء بعض الفحوصات جراء التهاب في المرارة.

وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد اجرى اتصالاً هاتفياً، السبت الماضي، بالشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، للاطمئنان على صحته، متمنياً له دوام الصحة والعافية.

وأعرب أمير الكويت عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، داعيا الله أن يجزل له الأجر على مشاعره الأخوية النبيلة.