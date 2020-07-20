«الصحة» تُعلن دليلاً متكاملاً للمصابين بكورونا والمخالطين والمشتبه بإصابتهم

نشرت وزارة الصحة ملفًا أُعد خصيصًا للمصابين والمخالطين أو المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

وقالت الوزارة عبر «تويتر» إن الملف دليل متكامل لكل ما يحتاجه المصاب لتجاوز الإصابة إلى التعافي، داعية إلى إرساله للجميع.

ومن جانبه علق وزير الصحة توفيق الربيعة عبر «تويتر» على الدليل قائلًا: «للمصابين والمخالطين أو المشتبه بإصابتهم من حولنا.. جمعنا أهم المعلومات الصحية التي تساعدهم على التعافي بإذن الله .. حفظنا الله وإياكم من كل مكروه».

ويمكن الاطلاع على دليل المصابين والمخالطين أو المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، عبر الرابط: اضغط هنـا

Advertisements

اقرأ أيضًا:

الصحة: تسجيل 2504 إصابات جديدة بكورونا.. ووفاة 39 حالة

آخر الأرقام والإحصاءات لحالات كورونا «قيد العلاج» في مدن المملكة

«الصحة» تُعلن تراجع الحالات الحرجة بكورونا في المملكة.. وإشادة بالتزام المجتمع