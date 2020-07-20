الموت يغيّب الكاتب الصحفي صالح الشيحي.. بعد صراع مع المرض

ودَّع الوسط الإعلامي، الكاتب الصحفي صالح الشيحي الذي وافته المنية بعد صراع مع المرض.

وفي رثائه للكاتب الراحل، قال الكاتب الصحفي محمد الرطيان عبر "تويتر": «بقلوب يملؤها الحزن والأسى والإيمان بقضاء الله وقدره؛ أنعى أخي وصديقي صالح الشيحي، الذي وافته المنية قبل قليل.. أسأل الله له الرحمة والمغفرة والعزاء لنا ولأهله ومحبيه.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما قال الصحفي خالد مدخلي: «صالح الشيحي إلى رحمة الله ومغفرته.. وإنا لله وإنا إليه راجعون.. اللهم نقه من الذنوب والخطايا واغسله بالماء والثلج والبرد، واجبر قلوب أبنائه وأهله ومحبيه.. رحمك الله يا أبا حسام».