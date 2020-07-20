محمد بن مسعود - الدمام - صدر اليوم عن الديوان الملكي البيان التالي : ( بيان من الديوان الملكي ) دخل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – هذا اليوم الاثنين 29 ذو القعدة 1441هـ الموافق 20 يوليو 2020 م مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة . حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وألبسه ثوب الصحة والعافية .خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز

20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441 04:39 AM Advertisements بيان من الديوان الملكي: خادم الحرمين يدخل مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة بيان من الديوان الملكي: خادم الحرمين يدخل مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة صدر اليوم عن الديوان الملكي البيان التالي : ( بيان من الديوان الملكي ) دخل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – هذا اليوم الاثنين 29 ذو القعدة 1441هـ الموافق 20 يوليو 2020 م مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة . حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وألبسه ثوب الصحة والعافية . الكلمات المفتاحية

، بيان من الديوان الملكي: خادم الحرمين يدخل مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة ،

المصدر : الخليج 365

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