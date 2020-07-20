اخبار السعوديه

مقطع من موقع جريمة طعن رجل لزوجته في جدة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لمتابعة خبر عن مقطع من موقع جريمة طعن رجل لزوجته في جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

وثق مقطع فيديو متداول، اللحظات الأولى من وقوع جريمة طعن امرأة في جدة على يد زوجها.

وكانت الجهات الأمنية قد ألقت القبض على الجاني، بعد لحظات من فراره من مقر الواقعة، بحي الروابي.

Advertisements

وأقر الجاني في اعترافاته الأولية بأنه طعن زوجته بسبب خلافات أسرية بينهما.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقطع من موقع جريمة طعن رجل لزوجته في جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا