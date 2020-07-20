مقطع من موقع جريمة طعن رجل لزوجته في جدة

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): وثق مقطع فيديو متداول، اللحظات الأولى من وقوع جريمة طعن امرأة في جدة على يد زوجها. وثق مقطع فيديو متداول، اللحظات الأولى من وقوع جريمة طعن امرأة في جدة على يد زوجها. وكانت الجهات الأمنية قد ألقت القبض على الجاني، بعد لحظات من فراره من مقر الواقعة، بحي الروابي. Advertisements وأقر الجاني في اعترافاته الأولية بأنه طعن زوجته بسبب خلافات أسرية بينهما.

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