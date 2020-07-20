كاميرا مراقبة ترصد لصًا يسرق الأغنام بجازان

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الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى): تعرض مواطن بجازان لسرقة أغنامه من حظيرته، وأبلغ الجهات الأمنية بالواقعة. تعرض مواطن بجازان لسرقة أغنامه من حظيرته، وأبلغ الجهات الأمنية بالواقعة. ورصدت كاميرا المراقبة بالحظيرة، اللص وهو يقوم بفعلته. ومن جانبها تبحث الجهات الأمنية عن اللص للقبض عليه واتخاذ اللازم بحقه.

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