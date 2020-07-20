شكرا لمتابعة خبر عن خلافات أسرية وراء طعن رجل لامرأة في جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):على خلفية واقعة طعن امرأة أمام أحد المحلات التجارية في جدة، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني، والذي تبين أنه زوجها.
وتم تسليم الجاني إلى مركز شرطة الجامعة تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة، فيما أسعفت المصابة وهي بحالة خطيرة للمستشفى، بحسب عكاظ.
واعترف الجاني بفعلته، مرجعًا السبب إلى خلافات أسرية سابقة بينهما.
كانت هذه تفاصيل خبر خلافات أسرية وراء طعن رجل لامرأة في جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.