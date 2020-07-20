شكرا لمتابعة خبر عن خلافات أسرية وراء طعن رجل لامرأة في جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

على خلفية واقعة طعن امرأة أمام أحد المحلات التجارية في جدة، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني، والذي تبين أنه زوجها.

وتم تسليم الجاني إلى مركز شرطة الجامعة تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة، فيما أسعفت المصابة وهي بحالة خطيرة للمستشفى، بحسب عكاظ.

واعترف الجاني بفعلته، مرجعًا السبب إلى خلافات أسرية سابقة بينهما.