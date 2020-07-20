شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..السديس يدعو بالشفاء العاجل للشيخ صباح الأحمد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وثق مقطع فيديو، قيام الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتورعبدالرحمن السديس، إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بالشفاء العاجل، وأن يعطيه الله الصحة والعافية.

ودعا السديس لأمير الكويت ولخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولاة أمر الخليج بالتوفيق.

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وكان الديوان الأميري بالكويت، أعلن أمس الأحد خضوع الشيخ صباح الأحمد لعملية جراحية تكللت بالنجاح وأنه في حالة جيدة.

يذكر أن أمير الكويت قد فوض السبت، ولي عهده بممارسة بعض مهام أمير البلاد مؤقتا، وذلك بعد ساعات من دخوله المستشفى.