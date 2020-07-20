مذابح الأرمن …. #العصملي

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‏???? | على وقع التقارير التي تتحدث عن إبادة جماعية يرتكبها جيش ‎#أردوغان ضد أكراد العراق ???????? وسوريا ????????

دعونا نتذكر ماضي أجداده الأسود وفضيحة جرائمهم البشعة ضد الأرمن.. هذا الفيديو

يحكي جزءًا بسيطًا من تلك الجرائم ????????





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