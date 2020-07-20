جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تُعلن نتائج الدفعة الثانية.. وتوضح آليات القبول

كشفت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام؛ ممثلة بعمادة القبول والتسجيل اليوم، عن الدفعة الثانية من الطلاب والطالبات المرشحين والمرشحات للقبول في مسارات السنة التحضيرية والبرامج الأخرى للعام الجامعي 1441/1442هـ.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالله آل مريح، أنه يجب على المرشحين للقبول في الدفعة الثانية سرعة استكمال إجراءات القبول إلكترونيًّا، وذلك عبر بوابة القبول الإلكترونية في موقع الجامعة من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالطالب والطالبة في أيقونة استعراض طلب سابق.

وشدد، على ضرورة متابعة الطلب بالضغط على أيقونة «حالة التقديم» مع استكمال المعلومات المطلوبة، ومن ثم طباعة إشعار القبول قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم الثلاثاء 30/11/1441هـ الموافق 21/07/2020م، ويمكن للمرشحين الاطلاع على الفيديو التوضيحي لإنهاء إجراءات القبول من خلال قناة العمادة في «اليوتيوب».

وألمح آل مريح، إلى أن الطلبة المرشحين الذين لم يستكملوا إجراءات القبول الإلكترونية خلال الفترة المحددة للدفعة، ستغلق ملفاتهم تلقائيًّا، منوهًا إلى ضرورة قيام المرشحين في المسار الصحي بطباعة نموذج الفحص الطبي لإجراء الفحص، وسيرسل موعد الفحص برسالة نصية على جوال الطالب المسجل في طلبه بعد انتهاء الدفعات.

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وأبان، أنه يجب على من تم ترقية قبولهم لرغبات أعلى بهذه الدفعة الدخول على الطلب وطباعة إشعار القبول الجديد، متمنيًا التوفيق للجميع.

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